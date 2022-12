Mercato - PSG : Les planètes s'alignent pour ce transfert à 130M€ de Campos

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, João Félix souhaiterait quitter l'Atlético de Madrid dès le mois de janvier. Pour satisfaire les désirs de l'attaquant portugais, Jorge Mendes aurait annoncé aux Colchoneros qu'il allait boucler son transfert. Alors que le PSG, Manchester United et Chelsea sont ses destinations possibles, João Félix pourrait être prêté avec obligation d'achat cet hiver.

En grande difficulté du côté de l'Atlético de Madrid, João Félix aurait pris une décision fracassante. En effet, l'attaquant portugais de 23 ans serait déterminé à quitter les Colchoneros au mois de janvier pour relancer sa saison, et ce, même s'il est engagé jusqu'au 30 juin 2026.

Mendes annonce un départ de João Félix en janvier

Pour exaucer le souhait de João Félix, Jorge Mendes serait déjà passé à l'action. D'après les informations de la Cadena SER , l'agent de l'international portugais aurait annoncé à la direction de l'Atlético qu'il disposait de plusieurs offres de transfert pour son protégé et qu'il allait boucler son départ cet hiver. Et alors que le PSG, Chelsea et Manchester United seraient prêts à tendre les bras à João Félix, les Colchoneros seraient déjà à la recherche de son successeur. En effet, Diego Simeone aurait mandaté le directeur sportif Andrea Berta pour qu'il déniche l'héritier de son numéro 7.

Un prêt avec obligation d'achat pour João Félix ?