Mercato - PSG : Les jours de Leonardo sont comptés !

Publié le 6 juin 2021 à 4h00 par T.M.

Revenu au PSG à l’été 2019, Leonardo pourrait prochainement faire ses valises. Pour le Brésilien, la situation deviendrait de plus en plus compliquée.

Cet été, le visage du PSG pourrait considérablement changer, à la fois au sein de l’effectif que de l’organigramme. Et si toutes les rumeurs faisaient dernièrement état d’un départ de Mauricio Pochettino, c’est finalement Leonardo qui pourrait faire ses valises cet été. « Après ce qui s’est passé la semaine dernière avec deux anciens entraîneurs du PSG qui remportent la Ligue des Champions et l’Europa League, Leonardo est peut-être le mieux placé pour avoir des problèmes avec les Qataris. (…) Actuellement, si quelqu’un doit quitter le PSG cet été, c’est plus Leonardo que Pochettino », assurait ainsi dernièrement Philippe Auclair pour Talksport .

Le remplaçant de Leonardo recherché !