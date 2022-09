Foot - Mercato - PSG

PSG : Les coulisses du départ de Mauro Icardi sont dévoilées

Publié le 16 septembre 2022 à 01h30 par Thibault Morlain

Au terme du marché des transferts, le PSG a réussi à se débarrasser de Mauro Icardi. Plus en odeur de sainteté dans la capitale française, l’Argentin avait été invité à se trouver un nouveau club. Et finalement, Icardi va passer la saison en Turquie, après avoir été prêté, sans option d’achat, à Galatasaray. Une opération à propos de laquelle de nouvelles confidences ont été faites.

Cet été, le PSG souhaitait opérer un gros dégraissage au sein de l’effectif de Christophe Galtier. Les indésirables étaient nombreux et ils ont fini par tous partir au terme du mercato. Y compris Mauro Icardi. Clairement plus désiré à Paris, l’Argentin était poussé vers la sortie. Mais encore fallait-il trouver preneur pour Icardi. Cela n’a pas été simple et la solution a finalement été trouvée dernièrement du côté de la Turquie. Pour retrouver le succès, Galatasaray a décidé de s’offrir les services de Mauro Icardi, dans le cadre d’un prêt sans option d’achat et le PSG prendre quasiment l’intégralité du salaire en charge.

Transferts - PSG : Campos est déjà prêt à lâcher 30M€ sur le mercato cet hiver https://t.co/TV7tFbhdtG pic.twitter.com/rOzg4rWGub — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

« Ils ont baissé son salaire de 40% »

D’ailleurs, en ce qui concerne le salaire de Mauro Icardi, Augusto Tartúfoli, journaliste argentin, a fait une grosse révélation. Pour LAM , il a ainsi expliqué Icardi avait vu son salaire baisser de 40% : « Ils ont baissé son salaire de 40%. La réalité, c’est que Mauro touchait 10M€ par saison au PSG et maintenant, il va toucher 6M€ ».

L’unique proposition

Augusto Tartúfoli a ensuite apporté d’autres précisions sur les coulisses de ce départ de Mauro Icardi du PSG. Ainsi, il a notamment insisté sur le fait que le club de la capitale était désespéré à l’idée de se séparer de l’Argentin. Cela a finalement fini par arriver. Icardi a en effet accepté l’offre de Galatasaray et visiblement, c’était l’unique proposition qui était entre les mains du compagnon de Wanda Nara.