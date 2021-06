Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo fixée à 50M€ pour cet été ?

Publié le 5 juin 2021 à 0h45 par A.D.

Pour étoffer l'entrejeu de Mauricio Pochettino, Leonardo penserait à recruter Saul Niguez. Pour laisser filer son milieu de terrain espagnol, l'Atlético de Madrid réclamerait environ 50M€.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'Atlético, Saul Niguez aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Selon les dernières indiscrétions de Matteo Moretto, le directeur sportif du PSG aurait placé le nom du milieu de terrain de l'Atlético sur ses tablettes. Toutefois, il ne serait pas le seul. D'après le correspondant de Sky Sport Italia , le Bayern et Chelsea seraient également dans le coup pour Saul Niguez. Et à en croire TMW , Manchester United et la Juventus s'ajouteraient à cette liste de prétendants XXL. De son côté, Diego Simeone ne fermerait pas la porte à un départ de son numéro 8, mais pas à n'importe quel prix.

Un transfert à 50M€ pour Saul Niguez ?