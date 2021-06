Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir batailler dans ce dossier à 40M€

Publié le 14 juin 2021 à 1h45 par A.C.

Leonardo devrait voir un nouveau club faire irruption dans la course à Manuel Locatelli, milieu de Sassuolo et de la Squadra Azzurra.

Les besoins du Paris Saint-Germain sont connus et Leonardo s’est déjà mis au travail pour y répondre. Le milieu de terrain est un secteur que le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite absolument renforcer et si la grosse piste Paul Pogba est évoquée, la solution pourrait une nouvelle fois venir de Serie A. Leonardo suivrait de très près Manuel Locatelli, qui a d’ailleurs récemment expliqué dans L’Équipe ne pas être insensible au charme du PSG. « Moi je suis ouvert à une expérience hors d'Italie car il y a des trains qu'il faut prendre et s'ils sont étrangers, il faut faire ce choix. Voir Verratti, Florenzi et Kean réussir au PSG, ça donne forcément envie » a expliqué le milieu de Sassuolo. « Il y a les Italiens mais aussi Neymar et Mbappé qui font partie des cinq meilleurs joueurs du monde. Le PSG a une image de grand club au sein d'une très belle ville ». Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup, puisqu'en Italie on assure que Locatelli pourrait rejoindre la Juventus.

Arsenal a coché le nom de Locatelli