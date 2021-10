Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va connaître une désillusion pour cette star de Serie A…

Publié le 3 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que le PSG se soit montré intéressé par Federico Chiesa, la Juventus ne prendrait aucun risque pour l’international italien.

Élément phare de la dernière édition de l’Euro avec la Squadra Azzura , Federico Chiesa (23 ans) a vu sa cote flamber sur le marché des transferts. Au point que le PSG s’intéresse au profil de l’attaquant de la Juventus ? À en croire la presse italienne, Leonardo aurait bel et bien effectué une approche dans le but de venir à la pêche aux renseignements dans le cadre d’une arrivée au PSG. Néanmoins, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a vu ses plans altérés par le départ de Cristiano Ronaldo selon le Corriere dello Sport . Et pour ce qui est d’un potentiel retour de flamme, le PSG devrait se faire une raison.

Pour Chiesa, la Juventus ferme la porte