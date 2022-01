Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de passer à côté d’un coup en or ?

Publié le 31 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

En raison d’un manque criant d’opportunités pour la suite de sa carrière, bien que le PSG soit annoncé comme étant intéressé, Paul Pogba envisagerait d’apposer sa signature sur une prolongation de contrat.

Paul Pogba bientôt au PSG ? Comme L’Équipe l’a fait savoir ces derniers jours, des doutes grandissaient au sein de la direction du Paris Saint-Germain sur la nécessité de boucler le prêt avec option d’achat obligatoire de Tanguy Ndombele lorsque la priorité de certains membres du directoire était de mettre la main sur Pogba à la fin de la saison. En effet, si sa situation contractuelle restait inchangée à Manchester United, Pogba disposerait alors du statut d’agent libre à la fin de la saison. Cependant, il se pourrait qu’une prolongation de contrat soit finalement signée chez les Red Devils.

Pogba prêt à prolonger à United ?