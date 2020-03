Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reste sur sa stratégie sur les stars

Publié le 6 mars 2020 à 1h20 par La rédaction

Le manager brésilien du PSG poursuit dans la direction qu’il a fixée depuis l’été dernier sur les gros dossiers de vente. Il est donc possible d’anticiper la position du club sur le dossier Neymar.

On en avait eu la démonstration l’été dernier à l’occasion du premier feuilleton Neymar, puis la confirmation cet hiver avec l’épisode à rebondissement du vrai-faux transfert d’Edinson Cavani, Leonardo poursuit un cap très clair sur le mercato : faire respecter l’institution PSG, que ce soit vis-à-vis des grands clubs européens que des grands joueurs.

Le comportement du PSG est annoncé

Pour analyser, et pourquoi pas essayer de prédire le comportement futur du Paris Saint-Germain sur le mercato, il convient de toujours garder cet axe primordial à l’esprit. En conséquence, il apparaît très clair que sur le dossier Neymar, le PSG maintiendra un niveau d’exigence très élevé, sur lequel il ne transigera pas. C’est tout sauf un hasard si aujourd’hui, Marca évoque un tarif plancher fixé à 180 millions, révélant que le prix était absolument non négociable pour Paris. Tout porte à croire que ceci est vrai. On peut d’ores et déjà annoncer que le PSG ne négociera pas ce prix.