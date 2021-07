Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme avertissement pour cette révélation de l’Euro !

Publié le 2 juillet 2021 à 1h45 par B.C.

Alors que le PSG fait partie des clubs intéressés par Manuel Locatelli, Giovanni Carnevali, administrateur délégué de Sassuolo, s’est de nouveau exprimé sur l’avenir du milieu de terrain.

Après s’être révélé sous les couleurs de Sassuolo cette saison, Manuel Locatelli s’illustre avec la Squadra Azzurra à l’Euro. Le milieu italien fait partie des révélations de la compétition et s’est déjà fait remarquer par plusieurs cadors européens. Le Real Madrid, Manchester City, Arsenal, le Borussia Dortmund, la Juventus et le PSG seraient notamment sur les traces du joueur de 23 ans, une concurrence qui va permettre à Sassuolo de faire monter les enchères, et Giovanni Carnevali ne s’en est pas caché.

« Nous ne sommes pas un club qui brade »