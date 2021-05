Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un avertissement pour un dossier brûlant !

Publié le 9 mai 2021 à 5h45 par Th.B.

Piste prise en considération dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, Jadon Sancho s’est montré très vague sur son avenir tout en soulignant sa satisfaction d’évoluer au Borussia Dortmund.

Le PSG est certes parvenu à prolonger le contrat de Neymar samedi jusqu’en juin 2025. Cependant, la donne pourrait être bien différente avec Kylian Mbappé. En effet, le champion du monde tricolore voit son engagement envers le PSG prendre fin à l’été 2022 et n’a toujours pas trouvé un terrain d’entente avec ses dirigeants pour remédier à cette situation. De quoi pousser le PSG à se pencher sur sa succession et il se pourrait bien que Jadon Sancho fasse partie de la short-list de Leonardo en cas de départ de Mbappé. Cependant, le principal intéressé n’est pas certain de quoi sera fait son avenir.

« Je ne sais pas pour mon avenir »