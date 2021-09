Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit déjà une excellente nouvelle à 70M€ pour 2022 !

Publié le 15 septembre 2021 à 22h45 par La rédaction

Déjà focalisé sur le mercato de l’été prochain, Leonardo pourra compter sur une enveloppe d'au moins 70,83M€ qui va tomber grâce à la Ligue des Champions.

L’été aura laissé des traces à Paris ! Plus discret lors des dernières fenêtres de recrutement, Leonardo a cette fois-ci mis les petits plats dans les grands pour satisfaire Mauricio Pochettino et les supporters du PSG. Résultat : 6 recrues XXL, dont 4 gratuites. Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes sont ainsi venus garnir les rangs parisiens. Le PSG est armé pour tout gagner. Et si le directeur sportif du PSG se focalise déjà sur le prochain marché des transferts, il a déjà une petite enveloppe qui se dessine.

70,83M€ assurés pour le PSG