Mercato - PSG : Leonardo recevrait le feu vert pour Varane, mais…

Publié le 5 juin 2021 à 20h15 par Th.B.

Alors qu’une prolongation de contrat au Real Madrid semblait jusqu’ici se dessiner, Raphaël Varane devrait bien quitter le club merengue à l’intersaison. Le PSG devrait cependant se frotter à la détermination de Manchester United pour le recrutement du défenseur central.

En quête d’un défenseur central dans l’optique d’enfin combler le vide laissé par le départ de Thiago Silva à Chelsea l’été dernier, le PSG songerait notamment à Raphaël Varane qui estimerait avoir fait le tour de la question après 10 ans passés au Real Madrid. As révélait d’ailleurs dernièrement que le champion du monde prévoirait de réclamer un bon de sortie à ses dirigeants pour cet été, soit à une année de l’expiration de son contrat à la Casa Blanca.

Un départ du Real Madrid pour Varane, mais United est bien présent…