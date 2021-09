Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo raconte le très beau geste de Neymar pour Messi !

Publié le 15 septembre 2021 à 22h10 par T.M.

Cet été, Lionel Messi a retrouvé Neymar au PSG. L’occasion pour Leonardo de révéler une anecdote sur ces retrouvailles.

Il y a un peu plus d'un an désormais, Neymar faisait part de son envie de rejouer avec Lionel Messi, avec qui il a évolué entre 2013 et 2017 au FC Barcelone. Alors qu’on pensait que le duo pouvait se reformer sous le maillot blaugrana, c’est finalement avec le PSG que les deux amis vont de nouveau combiner. De quoi forcément rendre heureux Neymar, qui était prêt à tout pour accueillir Messi dans les meilleures conditions, quitte à lui céder son numéro 10. Finalement, le sextuple Ballon d'Or a décidé de choisir le numéro 30, le numéro avec lequel il avait débuté chez les Blaugrana.

Messi a dit non !