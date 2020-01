Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à boucler le dossier Icardi ?

Publié le 30 janvier 2020 à 10h15 par A.C.

Leonardo semble avoir les idées claires concernant l’avenir de Mauro Icardi, prêté au Paris Saint-Germain par l’Inter.

L’hiver semble avoir quelque peu freiné Mauro Icardi. Serial buteur du Paris Saint-Germain lors de la première partie de la saison, l’attaquant prêté par l’Inter s’est calmé ces dernières semaines. Il n’a en effet plus trouvé le chemin des filets depuis le 8 janvier dernier et son triplé en quart de finale de la Coupe de la Ligue face à l’ASSE (6-1). Cette mauvaise période ne va toutefois pas effacer tout ce qu’il a pu faire au PSG depuis son arrivée.

Leonardo veut lever l’option d’Icardi à la fin de la saison