Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 35M€ qui pourrait tout changer pour Mbappé !

Publié le 10 décembre 2020 à 22h45 par D.M.

Le PSG espère trouver un accord avec Kylian Mbappé pour qu’il prolonge son contrat. Si l’attaquant venait à allonger son bail, alors le club parisien aurait l’obligation de verser 35M€ à l’AS Monaco. Explications

Le PSG s’attaque à deux dossiers brulants. Le club parisien voudrait prolonger le contrat de Neymar, mais aussi celui de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022, les deux joueurs auraient commencé à discuter avec leurs dirigeants, même si aucune offre concrète n’aurait été émise pour l’instant. Interrogé sur l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré optimiste au micro de RMC Sport ce mercredi. « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous » a déclaré le président du PSG.

Le PSG aura l'obligation de verser 35M€ de bonus à l'AS Monaco en cas de prolongation