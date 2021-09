Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut frapper fort avec Paul Pogba !

Publié le 2 septembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que le Real Madrid et la Juventus représenteraient bien un danger pour le PSG dans le dossier Paul Pogba, Leonardo aurait un avantage. Explications.

Avant qu’une énorme opportunité ne se présente pour Lionel Messi au début du mois d’août, le PSG était particulièrement investi dans le dossier Paul Pogba qui refuserait toujours de prolonger son contrat à Manchester United et qui pourrait donc être libre à la fin de la saison. L’occasion pour le PSG de frapper un grand coup en recrutant le champion du monde tricolore pour qui il serait prêt à offrir un pont d’or selon The Independent . Et la voie serait particulièrement dégagée.

Une occasion en or pour le PSG avec Pogba