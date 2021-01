Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’a plus le choix avec Kylian Mbappé !

Publié le 23 janvier 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Leonardo tente plus que jamais de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le directeur sportif du PSG devrai se résigner à le vendre l’été prochain s’il l’objectif n’est pas atteint d’ici-là.

Récemment interrogé dans les colonnes de France Football , Leonardo avait fait passer un message fort à Kylian Mbappé sur une éventuelle prolongation de contrat au PSG : « Il est en période de réflexion et c’est tout à fait légitime face à ce genre de décision. Mais Kylian, il a tout pour écrire une super histoire ici : il est originaire de Paris, intelligent, talentueux et a beaucoup d’humour. Je ne pense pas qu’il soit perdu actuellement. La période est juste difficile, car essentielle pour la suite de sa carrière. Mais, est-ce qu’il existe un meilleur club que le PSG où tu peux te dire que, dans les cinq prochaines années, tu auras les moyens et les ambitions et viser très haut ? Je ne suis pas certain… ». Et alors que ce dossier semble encore loin d’être réglé, la pression se fait de plus en plus pesante sur les épaules du directeur sportif du PSG.

Le PSG obligé de vendre Mbappé l’été prochain ?

Comme l’a révélé L’Equipe vendredi, le PSG devra se résigner à vendre Kylian Mbappé l’été prochain s’il n’a toujours pas prolongé d’ici-là. En effet, le club de la capitale a présenté à la DNCG des prévisions de perte à hauteur de 204M€ pour la saison en cours, ce qui contraint donc Leonardo à faire rentrer un maximum de liquidités dans les prochains mois. Et le PSG ne pourra donc pas se permettre de perdre gratuitement Mbappé au terme de son contrat, à l’été 2022…