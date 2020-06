Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une concurrence féroce pour le nouveau Milinkovic-Savic ?

Publié le 25 juin 2020 à 22h45 par A.C.

Leonardo, qui semble avoir activé une nouvelle piste pour le milieu du Paris Saint-Germain, va avoir fort à faire.

Voilà plusieurs semaines déjà, que l’on vous parle de l’intérêt prononcé de Leonardo pour Sergej Milinkovic-Savic. Considéré comme l’un des meilleurs milieux en circulation, il a d’ailleurs fait l’objet d’une offre de 60M€ de la part du Paris Saint-Germain. Une offre qui a été refusée par la Lazio, selon nos informations. Le président Claudio Lotito en demande en effet 85M€ minimum et le directeur sportif du PSG aurait activé une piste alternative. Selon les informations de Manu Lonjon, il s’agirait de Dominik Szoboszlai, milieu de 19 ans du RB Salzbourg.

Szoboszlai, la nouvelle pépite que l’Europe s’arrache