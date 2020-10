Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà en danger avec Xavi Simons ?

Publié le 26 octobre 2020 à 23h45 par Th.B.

Bien qu’une prolongation de contrat soit déjà dans les tuyaux pour Xavi Simons, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone ferait tourner toujours la tête du Barça. Le Néerlandais disposerait également d’une belle cote de l’autre côté de la Manche.

À l’été 2019, alors que le FC Barcelone faisait des pieds et des mains pour rapatrier Neymar, le club culé a vu Xavi Simons, l’une de ses pépites de la Masia , prendre la direction du PSG. Un départ qui lui serait resté en travers de la gorge, tant le milieu de terrain à présent âgé de 17 ans est pressenti pour devenir un élément prometteur dans les prochaines années. L’international U17 néerlandais pourrait prolonger son contrat au PSG, bien qu’il y soit contractuellement lié jusqu’en juin 2022 actuellement. Mais le Barça ne compterait pas se laisser faire.

Le Barça voudrait rapatrier Xavi Simons