Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aura une occasion à saisir avec ce joueur de Serie A !

Publié le 18 avril 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que le PSG serait à la recherche d’un nouveau latéral droit, le club de la capitale pourrait avoir une occasion en or avec un joueur de Serie A suivi par Leonardo.

Le PSG risque de se montrer une nouvelle fois actif cet été sur le marché des latéraux droit. En effet, s’il a enrôlé Alessandro Florenzi l’été dernier dans le cadre d’un prêt en provenance de l’AS Roma, Leonardo ne serait finalement pas convaincu par ses performances et n’aurait toujours rien fait dans l’optique de lever son option d’achat fixée à 9 M€. En conséquence, le PSG devra s’activer afin de lui recruter un successeur, et ce dans un contexte où Thilo Kehrer et Colin Dagba déçoivent. Ainsi, les noms d’Emerson et de Serge Aurier seraient à l’étude au sein de la direction sportive parisienne, tandis qu’Elseid Hysaj a également été cité comme un joueur suivi par le PSG.

Elseid Hysaj quittera le Napoli en fin de saison !

Et tout indique que Leonardo aura une occasion à saisir avec le joueur de 27 ans cet été. En effet, à en croire les informations que Nicolo Schira dévoile sur son compte Twitter, Elseid Hysaj quittera le Napoli le 30 juin prochain au terme de son contrat. Le PSG aura donc l’occasion de l’attirer sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert, mais ce n’est pas pour autant qu’il serait seul sur ses traces. En effet, le journaliste italien spécialisé dans le mercato ajoute que l’AS Roma et la Fiorentina auraient montré de l’intérêt à l’égard d’Elseid Hysaj. Affaire à suivre…