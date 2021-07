Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo annonce la couleur pour la suite du mercato !

Publié le 14 juillet 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG s’est déjà montré très actif sur le marché des transferts, tout indique que le recrutement parisien est encore loin d’être terminé.

Au cours des dernières années, bon nombre d’observateurs reprochaient au Paris Saint-Germain de débuter son recrutement estival trop tardivement et de passer à côté d’opportunités. Mais pour cette fenêtre estivale des transferts 2021, le moins que l’on puisse dire est que le club de la capitale a corrigé le tour. En effet, alors que nous ne sommes que le 14 juillet, le PSG a d’ores et déjà enregistré les arrivées de quatre jours : Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, et Gianluigi Donnarumma, dont l’arrivée a été officialisée en ce jour de fête nationale. Dans le même temps, Mitchel Bakker a été transféré contre 10 M€ bonus compris au Bayer Leverkusen, tandis que Layvin Kurzawa pourrait très bientôt prendre la direction de Galatasaray dans le cadre d’un prêt si l’on en croit les derniers échos parus dans la presse.

« S’il y aura encore du mouvement ? On va voir… »