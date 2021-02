Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a essuyé un gros échec cet été !

Publié le 10 février 2021 à 4h15 par T.M.

Aujourd’hui, Thiago Silva fait le bonheur de Chelsea. Parti du PSG durant l’été, le Brésilien a expliqué que Leonardo était arrivé trop tard pour le prolonger.

Arrivé en 2012 en provenance du Milan AC, Thiago Silva s’est rapidement imposé comme le patron du PSG. Mais comme toute belle histoire, cette union a pris fin durant le dernier mercato estival. Après 8 ans passés dans la capitale, le Brésilien a fait ses valises et a depuis rebondi à Chelsea. Mais tout aurait pu se passer différemment. En effet, alors que Leonardo était initialement contre la prolongation de Thiago Silva, il a finalement changé d’avis par la suite. Toutefois, pour le directeur sportif du PSG, c’était bien trop tard…

« Mon esprit était déjà loin du PSG »