Mercato - PSG : Leonardo a déjà réglé la succession de Thiago Silva !

Publié le 11 janvier 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Thiago Silva étant bien parti pour quitter le PSG à l’issue de son contrat en juin prochain, sa succession fait suscite forcément des interrogations. Mais Leonardo semble avoir déjà réglé ce dossier…

Au même titre qu’Edinson Cavani, Thiago Silva arrivera au terme de son contrat avec le PSG en fin de saison et semble bien parti pour ne pas être prolongé. Du coup, une question mérite déjà d’être posée : qui viendra succéder à l’international en tant que grand leader de la défense mais également capitaine du PSG ? Le grand successeur de Thiago Silva devrait être…

Le PSG assure le coup avec Marquinhos

… Marquinhos ! Actuel vice-capitaine, le compatriote brésilien de Thiago Silva n’a cessé d’afficher une belle progression ces dernières années avec le PSG, et il est d’ores et déjà considéré comme étant son digne successeur. De plus, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité fin décembre, la prolongation de contrat de Marquinhos est en excellente voie au PSG puisque Leonardo a réussi à le convaincre avec sa dernière proposition. Et il semble donc parti pour rester encore un moment dans la capitale.