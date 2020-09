Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien tenté sa chance pour Dybala...

Publié le 8 septembre 2020 à 12h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain ferait bien partie des clubs ayant approché Paulo Dybala, attaquant de la Juventus.

Comme l’été dernier, l’avenir de Paulo Dybala a fait couler beaucoup d’encre. L’Argentin a été le meilleur joueur de la Juventus cette saison, mais La Gazzetta dello Sport a annoncé que la crise économique actuelle pourrait obliger les Bianconeri à vendre leur star. Plusieurs pistes ont ainsi été évoquées, comme celle menant au Paris Saint-Germain, où Leonardo a déjà tenté d’attirer Dybala l’été dernier. Le PSG n’a toutefois pas été le seul club à tenter le coup...

Le PSG a sondé Dybala, comme le Barça, le Real et Tottenham