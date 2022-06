Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Renato Sanches ouvre la porte à Luis Campos

Publié le 18 juin 2022 à 20h45 par La rédaction

Désireux de renforcer son milieu de terrain lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain s’intéresse à Renato Sanches. Si l’international portugais semblait proche de s’engager en faveur du Milan AC, celui-ci pourrait changer d’avis grâce à Luis Campos, car le joueur de 24 ans aime la Ligue 1 ainsi que Paris.

L’entrejeu du Paris Saint-Germain pourrait prendre l'accent portugais la saison prochaine. En effet, le club de la capitale souhaite renforcer ce secteur, et l’arrivée de Vitinha va intervenir dans les prochains jours. Cependant, le PSG ne compte pas s’arrêter là, et a désormais ouvert le dossier Renato Sanches, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Également dans les petits papiers du Milan AC, le joueur du LOSC pourrait bien rejoindre le champion de France en titre pour 30M€, lui qui aurait un intérêt pour Paris, comme le révèle son entourage.

Mercato - PSG : Luis Campos va devoir lâcher 45M€ pour cet attaquant https://t.co/J0iYiJ7051 pic.twitter.com/SXrqEhirjD — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 18, 2022

« Renato aime Paris et le championnat de France »