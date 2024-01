Mercato - PSG : L’énorme punchline de Riolo sur un attaquant parisien

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG où Luis Enrique ne compte pas du tout sur lui, Hugo Ekitike semble en partance pour l’Allemagne. Francfort fait le forcing pour récupérer l’attaquant parisien, qui aurait pu changer d’air l’été dernier en restant en Ligue 1. Et ce feuilleton fait sourire Daniel Riolo avec une punchline dont il a le secret…

Hugo Ekitike et le PSG, ça sent la fin ! L’attaquant de 21 ans n’a disputé que 8 minutes de jeu cette saison en match officiel sous les ordres de Luis Enrique, et son départ est l’une des grandes priorités du mercato hivernal au sein du club de la capitale. D’ailleurs, comme ce fut le cas l’été dernier, l’Eintracht Francfort apparaît en pole position pour relancer Ekitike après le PSG.

Mercato - PSG : Mbappé va faire un cadeau à 20M€ au Real Madrid ? https://t.co/gtstJgHWii pic.twitter.com/OmEnlrF9ao — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Riolo ironise sur Ekitike

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport mercredi soir, Daniel Riolo est d’abord revenu sur les pistes dont disposait Hugo Ekitike l’été dernier : « Lille le voulait. Il avait été contacté en début de saison. Le PSG n’a pas voulu le laisser partir, lui n’a pas voulu y aller. Ce n’était visiblement pas assez bien pour lui ou peut-être qu’il avait peur de rater la Fashion week », lâche Riolo, avant de lâcher une punchline sur l’option Francfort pour l’attaquant du PSG.

« Il pourra placer son oseille… »