Mercato - PSG : L’énorme prédiction de Ronaldinho sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 29 décembre 2021 à 3h00 par A.M.

Invité à commenter l'avenir de Kylian Mbappé, Ronaldinho pense que l'attaquant français va rester longtemps au PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, son contrat s'achève le 30 juin prochain et il sera autorisé à négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue de s'y engager libre en fin de saison. La tendance semble clairement être à un départ vers le Real Madrid, mais Ronaldinho pense que le PSG peut encore inverser la tendance.

«J’imagine qu’il sera ici pendant longtemps»