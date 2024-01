Mercato - PSG : Le vestiaire valide un transfert à 60M€

Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer au milieu de terrain l'été dernier, le PSG est allé chercher Manuel Ugarte au Sporting CP. Le club de la capitale a lâché 60M€ pour mettre la main sur l'Uruguayen, qui fait face à quelques difficultés ces derniers temps. Le joueur de 22 ans semble néanmoins bien s'intégrer dans le vestiaire.

Pour se renforcer l’été dernier, le PSG n’a pas hésité à sortir les grands moyens. Le club de la capitale a notamment lâché 60M€ pour mettre la main sur Manuel Ugarte. Le joueur du Sporting CP avait tapé dans l’oeil de Luis Campos, qui l’a donc fait venir au sein de la formation parisienne. Et en début de saison, l’Uruguayen avait tout du joli coup bouclé.

Ugarte commence à galérer au PSG

Impressionnant au poste de numéro 6, Manuel Ugarte avait toutes les qualités pour évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Mais ces derniers temps, le milieu de terrain traverse une mauvaise passe. Mais malgré cela, la recrue parisienne commencerait à se faire une place de choix dans le groupe.

Le vestiaire a validé son transfert