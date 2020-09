Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire du PSG a aussi joué un rôle pour cette recrue de Leonardo !

Publié le 13 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

Ce vendredi, le PSG a donc annoncé l’arrivée, en prêt, d’Alessandro Florenzi. L’Italien débarque donc la capitale en ayant notamment déjà pris des renseignements auprès de certains joueurs de Thomas Tuchel.

Ça y est, le PSG tient enfin son arrière droit tant recherché. Avec le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, Leonardo était parti en quête d’un renfort à ce poste. Et c’est désormais chose faite avec le prêt, avec option d’achat, en provenance de l’AS Rome, d’Alessandro Florenzi. Ce vendredi, l’Italien s’est ainsi engagé avec le club de la capitale, venant ainsi apporter un plus à l’effectif de Thomas Tuchel. D’ailleurs, Florenzi n’arrive pas en terre inconnue dans le vestiaire du PSG, connaissant déjà notamment Marco Verratti ou encore Leandro Paredes. Des joueurs qui n’ont pas manqué d’influencer ce dossier.

« Avant d’arriver, je leur ai parlé »