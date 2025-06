Mercato – PSG : Le transfert XXL qui va dégoûter Mbappé !

Alors que le PSG reste discret sur le mercato estival, une piste offensive inattendue pourrait bien raviver l’intérêt du club parisien. Le nom de Rodrygo est évoqué, alors que le Brésilien vivrait mal l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Une opportunité XXL qui pourrait faire bouger le PSG… mais aussi dégoûter KM7.

Le mercato d’été a déjà commencé et le PSG se montre plutôt discret pour l’instant. Si Ilya Zabarnyi (défenseur central de Bournemouth) semble être très proche du PSG et pourrait signer dans la capitale dans les prochains jours, les pistes évoquées en attaque semblent limitées pour le moment. Elton Mokolo a d’ailleurs mis le PSG en garde et conseille au board parisien de recruter des attaquants :

« Quand Manchester City a fait le triplé, à l’été 2023, ils n’ont pas voulu chambouler leur effectif. Deux ans plus tard, Pep Guardiola a dit que c’était une erreur de ne pas avoir challengé son équipe. Le PSG va être challengé sur cette capacité à répéter le titre en Ligue 1, même s’ils partent avec une avance. Maintenant, ce qui m’intéresse, c’est la Ligue des champions, et de manière plus globale, la progression interne de l’équipe », explique-t-il dans L’After Foot.