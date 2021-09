Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Mbappé déjà trouvé grâce… à Messi ?

Publié le 29 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

En quête d’un successeur de Kylian Mbappé en cas de départ du Français, le PSG pourrait compter sur Richarlison, joueur pour qui Neymar a fait le forcing cet été, qui souhaiterait jouer aux côtés de Lionel Messi.

Au cours de l’ultime mercato estival, Kylian Mbappé aurait pu quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Cependant, les dirigeants parisiens ont refusé de céder leur champion du monde bien que son contrat expirera à la fin de la saison. Et pour le remplacer, Neymar aurait soufflé le nom de Richarlison à Leonardo et à l’ensemble de la direction sportive en août dernier selon RMC Sport . Et alors que Lionel Messi est un joueur du PSG, le compatriote brésilien de Neymar a fait savoir qu’il aimerait jouer à ses côtés.

« J'aimerais avoir l'occasion de jouer et d'apprendre un peu de lui »