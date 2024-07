Mercato - PSG : Le successeur de Mbappé annoncé en direct par Riolo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti au Real Madrid, Kylian Mbappé laisse un grand vide du côté du PSG. Alors que le début de la nouvelle saison approche, le capitaine de l’équipe de France n’a toujours pas été remplacé. Cela ne devrait toutefois pas tarder, mais reste à savoir sur qui le club de la capitale se jettera pour répondre à ce besoin. Ces derniers jours, ça s’est accéléré pour Nico Williams. Et à en croire Daniel Riolo, le joueur de l’Athletic Bilbao se rapprocherait du PSG.

Jusqu’à présent, Matvey Safonov est l’unique recrue du mercato estival au PSG. Les prochaines ne devraient toutefois pas tarder. En effet, Joao Neves est proche d’être recruté, mais le gros feuilleton reste encore et toujours celui de la succession de Kylian Mbappé. Suite au départ du Français au Real Madrid, le club de la capitale s’est mis en quête d’un joueur pour le faire oublier. Et celui-ci pourrait bien être Nico Williams.

« Nico Williams est la priorité numéro 1 »

Aujourd’hui à l’Athletic Bilbao, Nico Williams est annoncé entre le PSG et le FC Barcelone. Néanmoins, pour L’After Foot, Daniel Riolo a expliqué voir l’Espagnol rejoindre le groupe de Luis Enrique cet été : « C’est pas la révélation de l’année, mais Nico Williams est la priorité numéro 1. Neves va signer, je ne sais pas ça en est, je pense que ça ne va pas tarder à se boucler pour Désiré Doué aussi. Est-ce qu’on appelle ça une star Nico Williams ou pas ? C’est le mec qui a marqué en finale de l’Euro. Est-ce qu’il y a des stars que le PSG peut recruter aujourd’hui ? (…) Aujourd’hui le Barça veut Nico Williams mais ils ont pas de thunes, le PSG va mettre ce qu’il faut. On sait très bien qu’ils arrivent à leurs fins quand c’est une histoire d’argent. Il y a de grandes chances ».

« Il y a de grandes chances qu’on le voit débarquer au PSG »

« On l’a dit, ils voulaient un mec de côté, un mec au milieu et un défenseur. Le mec de côté, au début de l’été, j’ai entendu parler de Leao, mais c’est impossible avec Luis Enrique. Le profil ne correspond absolument pas. Sancho, un peu plus, pour Luis Enrique il faut que le mec défende, il y a Nico Williams qui correspond à 100%. Il y a un vrai lien, Luis Enrique sera un atout pour convaincre le joueur. Au moment où on se parle, j’ai envie de dire qu’il y a de grandes chances que ça se fasse. (…) Je pense que le PSG va tout faire faire pour l’avoir et quand le PSG fait tout et que ça devient une affaire d’oseille, souvent ils gagnent. Je pense qu’il y a de grandes chances qu’on le voit débarquer au PSG. Je pense que Luis Enrique en a très envie », a-t-il poursuivi. A voir maintenant si Nico Williams rejoindra bel et bien le PSG.