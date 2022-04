Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Mauro Icardi déjà identifié ?

Publié le 26 avril 2022 à 12h45 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG a prévu de se séparer de Mauro Icardi. Et pour remplacer l’Argentin, le club de la capitale semble déjà avoir une idée en tête.

Les départs seront nombreux au PSG cet été. En effet, le club de la capitale envisage de faire un grand ménage dans son effectif et de se séparer de plusieurs indésirables. Certains regards se tournent alors vers Mauro Icardi. Aujourd’hui, l’ancien de l’Inter Milan n’est clairement plus en odeur de sainteté au PSG. Ainsi, l’Argentin s’est vu montrer la porte de sortie. Invité à se trouver un nouveau club pour la saison prochaine, Icardi libérerait alors une place dans le secteur offensif parisien.

Une chance pour Kalimuendo ?