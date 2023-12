Mercato - PSG : Le succès lui tend les bras, douche froide pour le Qatar

Axel Cornic

Annoncé comme l’une des pistes principales du Paris Saint-Germain pour reprendre le flambeau de Luis Enrique, Thiago Motta réalise d’excellentes choses actuellement à Bologna. Et sa mission pourrait bien aller au-delà de la fin de son contrat en juin prochain, avec un objectif assez audacieux pour le modeste club émilien.

Considéré comme l’un des nouveaux visages de la vague italienne, Thiago Motta est en train de se faire un nom en Serie A. Son Bologna est en effet 4e devant notamment le Napoli champion en titre et l’AS Roma de José Mourinho et de plus en plus de clubs s’intéresseraient à lui.

Motta, le rêve du PSG

C’est notamment le cas du PSG, où le président Nasser Al-Khelaïfi suivrait d’un œil attentif l’évolution de Thiago Motta depuis ses débuts avec les U19, jusqu’à sa consécration avec Bologna, en passant bien sûr par les courtes expériences à Genoa et La Spezia.

Un défi à Bologna ?