Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le scénario se précise pour Pogba…

Publié le 10 mai 2022 à 22h40 par La rédaction

La situation apparaît désormais très claire autour de l’avenir de Pogba, en fin de contrat avec MU. Analyse.

Depuis quelque temps, le10sport.com analyse que le PSG est probablement en position de numéro deux dans l’esprit de Paul Pogba, derrière un club qui pour l’instant n’offre peut-être pas assez aux yeux du milieu de terrain.

Paris derrière la Juve, mais…