Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare son offre finale pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 mars 2022 à 20h45 par B.C.

Alors que le Real Madrid reçoit le PSG ce mercredi pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions, Florentino Pérez va garder un œil attentif sur Kylian Mbappé, sa grande priorité. D'ailleurs, le président merengue pourrait rapidement passer à l'action une fois le match terminé.

Ce huitième de finale de Ligue des champions a une saveur forcément particulière pour Kylian Mbappé. L’intérêt du Real Madrid pour l’international français n’est plus un secret depuis longtemps, et après plusieurs échecs, Florentino Pérez veut enfin parvenir à ses fins cet été. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé dispose d’un accord verbal avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine, mais rien n’a encore été signé entre les deux parties. Le timing est en effet délicat pour permettre au Real Madrid de boucler le dossier Mbappé, mais alors que les deux clubs se retrouvent ce mercredi soir sur la pelouse du Santiago Bernabéu, cela pourrait vite évoluer.

En cas d’élimination, le Real Madrid prévoit de boucler le dossier Mbappé dans la foulée