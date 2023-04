Mercato - PSG : Le Real Madrid met en garde Mbappé

La rédaction

La peur pourrait une nouvelle fois assaillir le Paris Saint-Germain, puisque dans un peu plus d’un an Kylian Mbappé pourra partir libre... et ce n’est pas ce qui s’est passé cette saison qui pourrait le convaincre de rester. Surtout que du côté de l’Espagne, le Real Madrid semble prêt à relancer les grandes manœuvres pour enfin boucler son arrivée.

C’est un échec cuisant qu’a essuyé le Real Madrid au printemps dernier, lorsque Kylian Mbappé é conduit les avances de Florentino Pérez pour signer un contrat record avec le PSG. Un contrat qui ne règle toutefois pas tous les problèmes, puisque la star française pourrait claquer la porte en juin 2024.

Le Real Madrid ne veut pas vivre une nouvelle désillusion

Forcément, le Real Madrid est encore annoncé en première ligne pour ce qui s’annonce comme le grand feuilleton des prochains mois. Pourtant, La Gazzetta dello Sport explique que les Merengue ne voudraient pas foncer tête baissée dans ce dossier, puisque le refus de mai dernier n’a pas encore été totalement digéré.

Mbappé va devoir dévoiler ses plans

D’après les informations du quotidien, le Real Madrid souhaiterait connaitre la volonté de Mbappé avant de faire quoi que ce soit. L’idée serai de s’assurer enfin de sa venue et ne pas faire les mêmes erreurs que le passé, avec la crainte de voir un cador de Premier League venir tout gâcher.