Mercato - PSG : Le Qatar va s’attaquer à une star du Real Madrid ?

Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG prépare sa revanche sur le Real Madrid. Le club parisien conserverait un œil sur Rodrygo, menacé par la présence de l'international français. Pour l'heure, il n'y aurait rien de sérieux dans ce dossier, mais l'intérêt serait bien réel. Tout comme celui qui concerne Vinicius Jr.

L'axe PSG-Real Madrid pourrait encore fonctionner d'ici la fin du mercato. Alors que l'on aurait pu penser à la fin des discussions après l'opération Kylian Mbappé, les deux parties pourraient se retrouver sur deux autres dossiers, tout aussi sensibles.

Le PSG conserve un œil sur Rodrygo

Le premier concerne Rodrygo. Menacé par Kylian Mbappé la saison prochaine, l'international brésilien est l'un des nombreux noms présents sur la short-list du PSG. Mais pour l'heure, l'intérêt de la formation parisienne ne s'est pas concrétisé par des discussions sérieuses.

Une autre star dans le viseur ?