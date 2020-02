Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va rester longtemps au PSG !

Publié le 12 février 2020 à 4h15 par A.M.

Arrivé au PSG en 2011, QSI n'est pas prêt de lâcher le club de la capitale à en croire Unai Emery, entraîneur parisien entre 2016 et 2018.

En 2011, le Paris Saint-Germain est passé dans une nouvelle dimension. En effet, le Qatar, par le biais du fonds d'investissement QSI, a racheté le club de la capitale avec l'objectif de remporter la Ligue des Champions le plus rapidement possible. Jusque-là, le PSG s'est contenté d'empiler les trophées sur la scène nationale sans dépasser les quarts de finale de la C1 depuis 2011. Mais pour Unai Emery, les Qataris ne sont pas prêts d'abandonner et de lâcher le PSG.

Pour Emery, QSI est là pour longtemps