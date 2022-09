Foot - Mercato - PSG

Le Qatar se pensait en sécurité, le feuilleton Campos repart

Publié le 20 septembre 2022 à 18h00 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG depuis le mois de juin, Luis Campos ne pourrait pas mener à bien un autre projet sportif d’un grand club européen tel que Chelsea alors que les Blues s’intéresseraient à son profil. Son contrat à Paris l’en empêcherait. Cependant, il se pourrait que le feuilleton Campos reparte de plus belle.

Luis Campos pourrait-il déjà quitter le PSG seulement quelques mois après sa nomination en tant que conseiller football du club de la capitale ? Annoncé du côté de Chelsea pour en devenir un consultant voire même le directeur sportif, Campos a affirmé à RMC qu’il ne comptait pas quitter Paris de sitôt. « J’ai eu une énorme opportunité de venir ici, et de faire un grand travail, qui j’espère durera pendant des années et des années ».

Campos ne peut pas travailler pour Chelsea en l’état

Pour autant, il se pourrait que Chelsea prenne la décision de revenir à la charge bien que le contrat signé par Luis Campos au PSG l’empêcherait de travailler pour d’autres grands clubs européens comme CBS Sports l’a confié ces derniers temps.

Salzbourg dément un accord avec Chelsea pour Freund

De plus, le journaliste Ben Jacobs dévoilait la position ferme de Salzbourg sur la piste Christoph Freund. Malgré un accord évoqué dans la presse entre le dirigeant du club autrichien et Chelsea, il n’en serait rien. « Le RB Salzburg n'a jamais été contacté par Chelsea pour parler des détails du transfert de Christoph Freund. Nous nous attendons à ce qu'il reste ». Et ce mardi après-midi, le RB Salzbourg a publié un communiqué sur son compte Twitter afin de mettre un terme au feuilleton Freund. « Christoph Freund est et reste directeur sportif. Les vastes spéculations médiatiques ou publiques de ces derniers jours nous amènent à prendre la position suivante : Christoph est et reste le directeur sportif du FC Red Bull Salzbourg, il n'y a pas de transfert vers Chelsea FC ! »

Christoph #Freund ist und bleibt Sportdirektor ❤️Die umfassenden medialen bzw. öffentlichen Spekulationen der letzten Tage veranlassen uns zu folgender Stellungnahme: Christoph ist und bleibt Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg, einen Wechsel zum FC Chelsea gibt es nicht! — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 20, 2022

Freund ne viendra pas à Chelsea, le retour de la piste Campos ?