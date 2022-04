Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit le feu vert pour cet attaquant !

Publié le 11 avril 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG pour venir renforcer le secteur offensif l’été prochain, Amine Gouiri pourrait disposer d’un bon de sortie comme l’a annoncé l’OGC Nice.

Ces dernières semaines, il a été question d’un intérêt du PSG pour Amine Gouiri (22 ans), d’autant que l’attaquant de l’OGC Nice réalise une saison pleine sous les ordres de Christophe Galtier (10 buts, 7 passes décisives en Ligue 1). L’international espoirs français serait donc dans le collimateur du Qatar avec les potentiels changements qui se profilent dans le secteur offensif du PSG l’été prochain (Mbappé, Di Maria, Icardi…), et Gouiri disposera d’ailleurs d’un bon de sortie en cas d’offre satisfaisante.

« Si un gros club vient pour l'un de nos joueurs… »