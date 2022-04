Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est interpellé pour Mbappé !

Publié le 8 avril 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé prend fin en juin prochain au PSG, et Didier Drogba assure que le club parisien doit tout faire pour le conserver.

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et il n'a toujours pas tranché pour son futur club. Le Real Madrid a longtemps semblé en tête dans ce dossier, mais, comme révélé par le10sport.com, le PSG revient en force dans les discussions. Cela tombe bien puisque pour Didier Drogba, le PSG doit tout faire pour le conserver.

Drogba prend position