Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar active un nouveau gros dossier pour oublier Pochettino !

Publié le 18 février 2022 à 16h45 par T.M.

Si Zinedine Zidane semble être la priorité du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, cela ne serait pas la seule option explorée par le club de la capitale.

Qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Vivement critiqué, Mauricio Pochettino devrait être remercié à l’issue de cet exercice et ce malgré un contrat jusqu’en 2023. La question de la succession de l’Argentin est d’ailleurs déjà au centre des rumeurs et tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Actuellement libre de tout contrat, le Français est le grand rêve du Qatar. Toutefois, l’arrivée de Zidane semble loin d’être gagnée, d’autant que Zizou ferait également les yeux doux au poste de sélectionneur de l’équipe de France qui pourrait être libéré par Didier Deschamps après le Mondial 2022.

Conte plutôt que Zidane ?