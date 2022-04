Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une belle ouverture avec Lukaku !

Publié le 13 avril 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

En instance de départ à Chelsea, Romelu Lukaku est annoncé vers un retour à l’Inter Milan. Mais le PSG aurait son mot à dire dans ce dossier…

En pleine rupture avec Thomas Tuchel à Chelsea, Romelu Lukaku (28 ans) ne devrait vraisemblablement pas rester la saison prochaine. Un intérêt du PSG a été évoqué pour le buteur belge, mais à en croire les dernières tendances, Lukaku se dirige plutôt vers un retour à l’Inter Milan. Sauf si son agent parvient à l’envoyer au PSG…

L’agent de Lukaku plutôt chaud pour le PSG