Mercato : Coup de gueule de Pierre Ménès sur le clash de Ben Arfa…

Publié le 13 avril 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’Hatem Ben Arfa devrait prochainement renvoyé par le LOSC en raison de son altercation avec Jocelyn Gourvennec, Pierre Ménès ne comprend pas qu’on remette en question l’avenir de l’entraîneur lillois en s’appuyant sur ce clash

Hatem Ben Arfa et le LOSC, ça sent la fin ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant de 34 ans ne rejouera plus avec le club nordiste en raison de l’altercation avec son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, datant du match contre Bordeaux le 2 avril dernier : « On n’est pas à Guingamp ici », avait alors lâché Ben Arfa au technicien du LOSC pour critiquer ses méthodes. Mais Ben Arfa ne semble pas être le seul sur la sellette…

Pierre Ménès répond aux détracteurs de Gourvennec