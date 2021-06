Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un énorme plan pour remplacer Pochettino !

Publié le 3 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane figurerait bel et bien sur les tablettes du PSG dans l’optique d’un éventuel départ de Mauricio Pochettino cet été.

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino suscite de nombreuses interrogations puisque l’entraîneur argentin discuterait d’un retour à Tottenham et serait courtisé par le Real Madrid, qui pourrait venir lui succéder sur le banc du PSG ? Au cœur de cette énorme valse des entraineurs, les profils sont désormais très limités, et seul Zinedine Zidane pourrait paraître comme un prétendant crédible aux yeux des hautes instances du PSG depuis le Qatar. C’est d’ailleurs le scénario envisagé comme l’a confirmé le journaliste Didier Roustan dans L’Equipe du Soir…

« Évidemment qu’il y a des pourparlers avec Zidane »