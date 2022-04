Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a trouvé son «attaquant du futur» !

Publié le 17 avril 2022 à 4h30 par T.M.

Tandis que le PSG se cherche un attaquant en cas de départ de Kylian Mbappé, la solution pourrait déjà être entre les mains du club de la capitale.

Luttant pour prolonger Kylian Mbappé, le PSG se prépare toutefois au pire, étudiant ainsi la question de la succession du Français. Pour cela, plusieurs options sont à l’étude et le10sport.com vous avait révélé qu’Erling Braut Haaland était la priorité. A voir maintenant comment se déroulera le mercato estival, mais pour le PSG d’autres possibilités existent dont celle de faire confiance à Arnaud Kalimuendo. Prêté par les Parisiens au RC Lens, l’attaquant de 20 ans rayonne dans le nord de la France, où son entraîneur, Franck Haise, lui voit un avenir radieux.

« C'est déjà l'attaquant prototype du présent »