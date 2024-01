Mercato - PSG : Le Qatar a trouvé la solution pour Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Déterminé à prolonger au plus vite le contrat de Kylian Mbappé qui arrivera à expiration en juin prochain, le PSG met le paquet sur le plan financier à cet effet. Et les propriétaires qataris du club de la capitale seraient même disposés à lui offrir un salaire colossal de 100M€ par an pour régler au plus vite ce feuilleton.

Prolongera, prolongera pas ? L’avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions au sein du PSG, étant donné que le capitaine de l’équipe de France est désormais libre de négocier avec les prétendants de son choix avec un contrat qui arrive à expiration en fin de saison. Le Real Madrid est une nouvelle fois au rendez-vous pour tenter de recruter Mbappé, mais les dirigeants qataris du PSG semblent décidés à mettre le paquet pour conserver leur star.

Mercato - PSG : Alerte rouge à Paris, Mbappé en route vers le Real Madrid ! https://t.co/LyCHF0SEZJ pic.twitter.com/PvjHQ0jEmi — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Un salaire de 100M€ par an au PSG ?

Daniel Riolo a récemment fait de grandes révélations sur l’offre de prolongation de contrat formulée par le PSG à Kylian Mbappé, qui pourrait toucher un énorme salaire de 100M€ par saison : « Dans cette histoire avec Mbappé, il faut avoir les idées claires. On a d'un côté une offre pour qu'il prolonge qui est la Rome antique, la Grèce antique, et les pyramides d'Egypte données à un joueur. Un truc jamais vu qui dépassera de beaucoup les 100M€ par saison. Donc un truc sur lequel aucun club ne pourra jamais s'aligner. Ce sera avec des avantages pour le frérot, pour la famille, pour tout le monde... l'agence de joueurs que veut monter la maman. Franchement c'est un truc incroyable », avait annoncé Riolo sur RMC Sport .

« Ce que propose le PSG, c’est hallucinant »