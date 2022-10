Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a tranché pour le transfert de Mbappé

Publié le 16 octobre 2022 à 19h15

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de quitter le PSG rapidement, Kylian Mbappé pourrait faire parler de lui dès le mois de janvier, lors du mercato hivernal. Cependant, l’écurie parisienne n’a pas l’intention de laisser partir son joueur, qui a prolongé il y a quelques mois jusqu’en juin 2024 (plus une année supplémentaire en option).

Estimant que les promesses faites avant l’annonce de sa prolongation n’ont pas été tenues, Kylian Mbappé voudrait quitter le PSG, et ce cinq mois après avoir signé son nouveau bail. Le feuilleton Mbappé est donc reparti de plus belle, alors que l’attaquant de 23 ans espérerait partir dès que possible. De quoi envisager un transfert en janvier ?

« Le PSG n'a pas l'intention de vendre Mbappe »

« On me dit que le PSG n'a pas l'intention de vendre Mbappé , affirme Fabrizio Romano sur le site Caught Offside. Je n'attends rien pour janvier, mais après cela, il ne faut jamais dire jamais. Les choses peuvent bouger rapidement, et la situation de Mbappe peut être un gros problème pour le PSG par la suite »

« Je n'attends rien pour janvier »