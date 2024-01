Mercato - PSG : Le Qatar a promis du lourd pour Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il est enfin sorti du silence afin d'évoquer son avenir, Kylian Mbappé a confirmé qu'il n'avait encore rien décidé concernant la saison prochaine. L'hypothèse d'une signature libre au Real Madrid est évidemment toujours possible, mais le PSG estime que le joueur a les cartes en main concernant une prolongation de contrat, notamment sur le plan financier.

Rebelote. Comme en 2022, depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Et comme en 2022, deux options semblent très largement être en avance dans l'esprit de l'attaquant des Bleus : prolonger au PSG ou signer au Real Madrid. Mais mercredi soir, il a confirmé qu'il n'avait toujours pas pris sa décision.

Mbappé n'a pas encore décidé pour son avenir

« Je suis très motivé pour cette année. On a des titres à aller chercher et on en a pris un donc c'est déjà chose faite. Après non, je n'ai pas pris ma décision encore. Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire », confiait Kylian Mbappé en zone mixte avec la victoire contre Toulouse dans le Trophée des Champions (2-0).

Le PSG reste confiant avec son offre